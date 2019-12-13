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Alperen Ocakları'ndan ziyaretler

Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Karabük İl Başkanı Ahmet Yasin Kaya ve yönetimi, Karabük Valisi Fuat Gürel ve Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ’u ziyaret etti.

Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Karabük İl Başkanı Ahmet Yasin Kaya ve yönetimi, Karabük Valisi Fuat Gürel ve Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ'u ziyaret etti.


İlk olarak Vali Gürel'i ziyaret eden Kaya ve yönetimi, Karabük ile ilgili görüşlerini iletti. Karabük Valisi Gürel, ziyaretten dolayı teşekkür etti. Kaya ve yönetimi daha sonra Karabük İl Emniyet Müdürü Tuğ'u ziyaret etti.


Kaya, Sırrı Tuğ'a kedilerini kabul ettikleri için teşekkür ederek, görüş ve önerileri iletti.

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