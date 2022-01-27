Altın Safran Belgesel Film Festivali alanında "en iyisi" seçildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde her yıl düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali, "En İyi Belgesel Film Festivali" seçildi.

Safranbolu Belediyesinden yapılan açıklamada, kameraarkasi.org sitesi tarafından her yıl yapılan film festivalleri araştırmasında, bu yıl Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin "En İyi Belgesel Film Festivali" seçildiği kaydedildi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, bu yıl 23. kez sanatseverlere kapılarını açacak festivalin çok daha kapsamlı olması için Festival Komitesi çalışmalarına aralıksız devam edeceğini belirterek, “Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali yalnızca film festivali olarak algılanmamalı, aynı zamanda ilçemizin tanıtımına da önemli katkı sağlıyor. Kültürel Miras ve Korumacılık ana teması ile 23 yıldır aralıksız devam eden festivalimiz bu yıl Safranbolu halkının festivalin içine daha fazla dahil olmasını amaçlıyoruz." dedi.