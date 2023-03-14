Altın Safran Belgesel Film Festivali Haziran'da yapılacak

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde her yıl düzenlenen Uluslararası Altına Safran Belgesel Film Festivali, bu yıl 8-10 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Bu yıl 24'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Komite Toplantısı, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse başkanlığında Leyla Dizdar Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda yapıldı. Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen ve 48 bin 448 kişinin hayatını kaybettiği depremler nedeniyle festivalde konser yerine, daha çok tanıtım ve sanata yer verilmesi kararlaştırıldı.

Toplantı sonrası açıklama yapan Başkan Elif Köse, "Güzel ve verimli bir toplantı oldu. Festivalimizi bu yıl 8-10 Haziran tarihlerinde yapma kararı aldık. Aldığımız diğer bir karar ise malumunuz büyük bir felaket yaşadık ve bu felaketin etkilerini atlatmamız kolay olmayacak. Bölgede vatandaşlarımız büyük sıkıntılar çekerken bizim eğlence yapmamız da beklenemez diye düşünüyorum. Bu yıl festivalin eğlence bölümleri olmayacak. O nedenle sanat ve tanıtıma daha çok yer vereceğiz" dedi.

24 yıldır aralıksız devam eden festivalin Safranbolu'nun tanıtımına da büyük katkı sağladığını ifade eden Köse, "Eğlence bölümleri olmasa da Sadi Yaver Ataman, Leyla Gencer ve Ziya Şengül gibi Safranbolu'muzun medarıiftiharları olan isimleri de onlara layık programlarla anacağız. Ben tüm komite üyelerimize verdikleri desteklerden ötürü teşekkür ediyorum" diye konuştu.