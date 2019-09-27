Altın Safran Belgesel Film Festivali konserlerle devam etti

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bu yıl 20'ncisi düzenlenen ‘Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali' kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ve Kayra sahne aldı.

UNESCO Düya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla düzenlenen 20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali konserlerle devam ediyor. Festival kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ile Kayra'nın rap konseri birbirinden güzel şarkıları seyircilerle birlikte söyledi. Safranbolulara unutulamayacak bir gece yaşatılan iki konserde Safranbolu Belediye Başkanı tarafından Safranbolu'ya özgü tarihi ev maketi ve çiçek takdim edildi.