UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bu yıl 22’incisi düzenlenecek Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali’nin jüri üyeleri belli oldu.
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bu yıl 22'incisi düzenlenecek Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin jüri üyeleri belli oldu.
Safranbolu Belediyesi, 22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde görev alacak jüri üyelerinin belirlendiğini açıkladı. Açıklanan jüri üyeleri şu şekilde:
“Belgesel yarışması ön jüri: Jüri başkanı akademisyen-yönetmen Mehmet Köprü, jüri üyeleri akademisyen Hasan Hüseyin Toydemir, yönetmen Leyla Nevruzi, yönetmen Selin Aktaş, yönetmen Tufan Şimşekcan, akademisyen-yönetmen Özge Deniz Özker.
Belgesel yarışması serbest kategori: Jüri başkanı yönetmen Kurtuluş Özgen, jüri üyeleri ressam Su Yücel ve akademisyen-yönetmen Hasan Basri Özdemir.
Belgesel yarışması amatör kategori: Jüri başkanı akademisyen Vedat Çakır, jüri üyeleri yönetmen Meliha Elif Demoğlu, görüntü yönetmeni-sinema arşivcisi Hayri Çölaşan.
Belgesel film yapım destek yarışması: Jüri başkanı akademisyen Hasan Akbulut, jüri üyeleri akademisyen Bedirhan Karakulluk, yönetmen Süleyman Civliz ve araştırmacı-yazar-tarihçi Aytekin Aytekin.
Fotoğraf yarışması: Jüri başkanı akademisyen-fotoğraf sanatçısı Ata Yakup Kaptan, jüri üyeleri fotoğraf ve videograf sanatçısı Hasan İlkay Özduman, foto muhabiri İsa Terli ve fotoğrafçı-fotoğraf eğitmeni Muammer Yanmaz."