İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Altın Safran komite toplantısı yapıldı

Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Komite Toplantısı Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse Başkanlığında yapıldı.


CHP Karabük Milletvekili Dr. Hüseyin Avni Aksoy'un da katıldığı toplantıda 2020 yılında düzenlenecek olan festivalin daha geniş kapsamlı yapılması konusunda tüm komite aynı fikirde birleşti.


Toplantı sonrası konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse; “Uluslararası anlamda tüm kesimlerin takdir ettiği ve beğeni ile izlediği bir festivali geride bıraktık ve hemen ardından bir sonraki yıl gerçekleştireceğimiz festivalin hazırlıklarına başladık. Komite toplantımızda da Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin çok daha kapsamlı ve nitelikli olabilmesi için bir araya geldik. Hem belgesel hem de kültürel anlamda festivalimizi daha da güçlendirmek istiyoruz. Bunu da başaracak güçteyiz. Destek veren ve gerçekleştirdiğimiz toplantıya katılım sağlayan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.