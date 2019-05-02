Altın Safran Kurumlararası futbol turnuvasında sona gelindi

Altın Safran Kurumlar Arası Futbol Turnuvası yarın oynanacak final maçı ile son bulacak.

Yaklaşık 1 aydır devam eden turnuva 3 mayıs cuma günü saat 19.00'da Devlet Hastanesi ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası arasında oynanacak final maçıyla sona erecek. Safranbolu ilçe stadı sentetik sahada oynanacak maç öncesinde 112 Acil ile MEB Personeli arasında üçüncülük ve dördüncülük maçı oynanacak. Turnuvayı organize eden Altın Safran Spor Kulübü başkanı Serdar Aydın, "Safranbolu Kaymakamlığı, Safranbolu Belediyesi ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün paydaşlığında düzenlediğimiz turnuvamıza 18 kurum takımı ve 280 kurum çalışanı katılım sağladı. Dostça ve herhangi bir olay olmadan rekabetin üst seviyede olduğu müsabakalar izledik. Turnuvanın düzenlenmesinde bizim kadar sponsorlarımızın da büyük katkısı var. Özellikle ana sponsorumuz Çağdaş Pazarlama'nın sahibi Gökhan Gökay'a hem turnuvaya hem de kulübümüzün alt yapısına vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ederim. Final günü bütün sporseverleri ailecek bekliyoruz. Çocuklarımıza özel oyun parkurları kuracağız. Bir yanda final heyecanı yaşanırken diğer tarafta çocuklarımız gönüllerince eğlenecekler. Turnuvamıza katılan bütün takımlara ve destekçilerimize tekrar teşekkür ediyorum" dedi.