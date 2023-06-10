Altın Safran'ın en iyi belgesel filmi "Kavur" oldu

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bu yıl 24'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali"nde en iyi belgesel film ödülünü Fırat Özeler'in "Kavur" isimli eseri aldı.

Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninin açılışında konuşan Belediye Başkanı Elif Köse, 24 yıldır sürdürülen festivalin daha ileriye taşınması için çalışmalar yaptıklarını belirterek festivale katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Karabük Valisi Fuat Gürel, kesintisiz bir şekilde festivalin sürdürülmesinin önemli olduğunu aktararak emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından Kültürel Miras ve Korumacılık temalı "Ulusal Belgesel Film" kategorisinde en iyi belgesel film ödülleri verildi.

Sedat Benek'in "Madak" filmi jüri özel ödülünü, Eren Aybars Arpacık'ın "Etrim'in Altın Kızları" filmi Suha Arın En İyi Belgesel Ödülünü almaya hak kazandı.

Uluslararası Kısa Metraj Belgesel Film Kategorisinde Deniz Telek'in, “Suyu Bulandıran Kız” eseri jüri özel ödülüne, Milena Trivier'in “Algoritm Of Beauty" eseri en iyi film ödülüne layık görüldü.

Uluslararası Uzun Metraj Belgesel Film Kategorisinde Zafer Sevener ve Sibel Sümer'in "Araya Korana Girmesin" eseri mansiyon ödülünü, Berna Gençalp'in "Kim Mihri ” eseri jüri özel ödülünü alırken en iyi film ödülünün sahibi "Kavur" isimli eserin sahibi Fırat Özeler oldu.

Safranbolu Temalı Ulusal Belgesel Film Yapım Destek Yarışması kategorisinde Aytekin Aytekin en iyi proje ödülünü Başak Çardak'ın "Safranbolu'nun Altın Çiçeği Safran" isimli eseri aldı.

Program hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. Düzenlenen törene, Karabük Valisi Fuat Gürel, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, davetliler ve sanatseverler katıldı.