Altın yatırımcısını sevindirecek

ABD Merkez Bankası'nın (FED) faizi ileriki tarihlerde yükseltmesi durumunda altın fiyatlarında yükselişin devam etmesi bekleniyor.

Kuyumcu İlhan Ünder, altında şu anda Amerika'da FED faizini ileriki tarihlerde yükseltmeyeceği kanaati oluştuğundan onsun normal hareketine başladığını belirtti. Ünder, "Tabii ki, FED faizlerini yükseltirse, yükseltmeye başlarsa tekrardan onsu baskılama yapabilir. Şu anda onsun değeri 2.000-2.500 civarlarında oynamaktadır. Eğer bunun üzerine biraz daha bir hafta civarında 2.000 üzerine veya kendini tutarsa, hele 2.030 seviyelerinde kalırsa, 2.250 ilk önce, sonra 2.500, 2.750'ye kadar ucu açıktır" dedi.

Bütün dünya devletlerinin pandemiden sonra enflasyonun yükselmesiyle beraber çok miktarda para bastığını ifade eden Ünder, "Bu para basımı karşılıksız olduğundan dolayı yani altın olmadığından dolayı altın fiyatı geride kalmıştır. İleriki dönemlerde altının fiyatını iki katı, yani yüzde 50 kadar öngörüm olmasıdır. Yaklaşık olaraktan ilk etapta 1.750, sonrasında 2.250 bandına oturacağını öngörmekteyim" diye konuştu.