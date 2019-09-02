Altınöz ailesinin mutlu günü

İsmail Altınöz ve Rabia Altınöz'ün oğlu Ahmet Süleyman Altınöz, düzenlenen sünnet töreniyle erkekliğe ilk adımını attı.

Sünnet törenine Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, 23. Dönem Karabük Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Dışilişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, Siyasi Parti İl Başkanları, Karabük Protokolü, daire amirleri, AK Parti Teşkilatı ve davetliler katıldı.

Sünnet düğünü, Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Düğüne gelen misafirlerini kapıda karşılayan Başkan Altınöz ve eşi Rabia Altınöz, tüm davetliler ile bire bir ilgilendi. Sünnet töreni daha sonra Türk halk oyunu gösterisi, İlahiler ve palyaço gösterileri ile devam etti.Sünnet töreni toplu resim çekimlerinden sonra son buldu.