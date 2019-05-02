Altınöz: “Burhanettin Uysal başarılı rektörlük dönemi geçirmiştir”

İsmail Altınöz, Burhanettin Uysal'ın başarılı bir rektörlük dönemi geçirdiğini ifade ederek yapılan açıklamaları doğru bulmadığını belirtti.

Başkan Altınöz, şöyle dedi:

“Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Sayın Dr.Adem Kar ve Karabük Belediye Başkanı Sayın Rafet Vergilinin, Karabük Belediye Başkan Adayımız Prof.Dr.Burhanettin Uysal ile ilgili açıklamalarını doğru bulmuyorum, Burhanettin Uysal daha önce Başarılı bir rektörlük dönemi geçirmiştir. Siyaset yapan bir insan rektör olamaz demek siyasetçilere bir hakarettir aynı zamanda siyaset yapan bir kişinin böyle bir söylemde bulunmasını kesinlikle doğru bulmuyorum. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Sayın Dr.Adem Kar ve Karabük Belediye Başkanı Sayın Rafet Vergilinin bu şekilde bir söylemde bulunmasını da doğru bulmuyorum .Burhanettin Uysal'da AK Parti'den 2004 yılında da Belediye Başkanı aday adayı olmuştu, siyasi kimliği vardı, daha sonra rektör oldu ve çok başarılı hizmetler yaptı. Burhanettin Uysal'ın çok başarılı bir rektörlük yaptığını ve rektörlükte çok başarılı olduğunu ifade eden kendileridir. Bu başarılı rektörlük yapmasından dolayı da 100.yıl mahallesinde ki en büyük caddeye ismini verende sayın Rafet Vergilidir. Prof.Dr.Burhanettin Uysal'ın Rektör olması durumunda Karabük'te uyumu bozacağı vb ithamlarla Rektör olmaması gerektiğini söylemek etik ,ahlaki değildir. Sayın Vergili ,Seçim zamanı kendisinin kimlere iftira attığını, aylarca yapmış olduğu ağır eleştirilerde söylediklerini görmezden gelerek Burhanettin Uysal'ın verdiği cevapları seçim bitmesine rağmen halen gündeme getirmeleri doğru değildir.Yerel seçim süreci bitmiştir halkımız tercihini yapmıştır bu iradeden sonra artık vakit hizmet vaktidir.Aynı açıklamada Sayın Rafet Vergili kendi seçim vaadlerini unutup Ak parti'nin projeleri ile ilgili beklentilerini ifade etmektedir.Halkımız bize yerelde muhalefet görevi vermiştir.Biz Sayın Vergili'nin bu tür polemikleri bırakarak seçim vaadleri ile ilgili bir takvim dahilinde onları ne zaman yapacağını açıklasın ve onları yapmaya başlasın insanlar dört gözle bağ-essan sanayisinden Safranboluya kesintisiz gideceği günleri sabırsızlıkla beklemektedir.Halkımız Belediye Başkanlığında tercihini Sayın Rafet Vergili'den yana kullanmıştır.Artık kısır çekişmleri bir kenara bırakalım halkımız belediye meclisinde çoğunlukta Ak partiye oy vermiştir biz bu gücümüzü halkımızın menfaatlari noktasında kullanacağız 16 meclis üyemizde bu bilinç ve anlayışla hareket edecektir Karabük menfaatine olan her işte Sayın Belediye başkanına destek olacağız. Burhanettin Uysal'ı rektör yapamaz, olmasın gibi söylemler ya ön kapatma veya birilerine ön açmak için yapılan bir açıklama olarak görüyorum.Karabük Üniversitesi'ne Rektör atama yetkisi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğandadır, yerel de bu şekilde açıklama yapmaları etik değil doğru da değil, rektör olmak için belirli şartları taşıyan herkes gibi Sayın Prof.Dr.Burhanetin Uysal'da Rektör olabilir.”