Altınöz Karabük'ün il oluşunun 26. yılını kutladı

İsmail Altınöz, 6 Haziran 1995 tarihinde il olan Karabük´ün il oluşunun 26. yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

AK Parti Karabük İl Başkanı Altınöz mesajında, "Karabük, 6 Haziran 1995 22305 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 550 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Çankırı'dan; Ovacık ve Eskipazar ilçeleri ile Zonguldak'tan; Eflani, Safranbolu ve Yenice ilçelerinin birleştirilmesiyle Türkiye'nin 78. ili olmuştur.” dedi.

“Karabük Batı Karadeniz'in ve ülkemizin nadide bir kentidir”

Karabük'ün Batı Karadeniz'in nadide bir kenti olduğunu vurgulayan Altınöz, “Karabük Sanayisiyle, UNESCO tarafından koruma altına alınan Dünya Miras Kenti Safranbolu'suyla, Hadrianapolis Antik Kenti ve sarı mermerleriyle ün yapmış Eskipazar'ıyla, dünyanın en güzel ormanlarına ve doğa sporlarının yapıldığı alanlara sahip Yenice'siyle ve doğal güzellikleri ile göz kamaştıran Ovacık ve Eflani'siyle, Batı Karadeniz'in ve ülkemizin nadide bir kentidir.” ifadelerine yer verdi.

“Karabük'ümüzü daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz”

Altınöz mesajına şöyle devam etti:

“Karabük'e eğitimden sağlığa, ulaşımdan sanayiye kadar her alanda ihtiyaç duyduğu yatırımlar ve hizmetler yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir. İnsanlarımıza imkân oluşturan, refahı ve adâleti tesis etmek için çaba gösteren, yeni fırsatlar arayan bir anlayış içerisindeyiz. Şehrimizin tanıtımı, yatırım yapılan bir şehir olması, ihracat yapması, toplumsal bütünlüğünü koruması, sosyal yapısının güçlenmesi gibi her konuda gayret gösteriyoruz. Her daim el ele, gönül gönüle vererek Karabük'ümüz için elimizden gelen mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Bu gelişmelerin ışığında, Karabük'ün il oluşunun dönümünde bizlere düşen görev ise hep birlikte, el ele, tek yürek halinde Karabük'ümüzü daha ileriye taşımanın ve her alanda öncü bir il olmasının mücadelesini vermektir. Bu güzel vesile ile Karabük'ün kurulmasında emekleri geçen başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dönemin devlet adamlarını saygı ve rahmet anıyor, tüm hemşerilerime saygı ve muhabbetlerimi sunuyor, Karabük'ümüzün il oluşunun 26.yıl dönümünü kutluyorum.”