Altınöz, “Seçim sonuçları milletimize hayırlı olsun”

İsmail Altınöz, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi ve diğer ilçe belediye başkanlarını tebrik ederek seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

Altınöz, 31 Mart Mahalli İdareler seçimleri sonucunda Karabük Belediye Başkanı olan Rafet Vergili'yi ve diğer ilçelerdeki tüm belediye başkanlarını tebrik ettiğini belirterek, “Yine seçilen il genel ve belediye meclis üyelerini, muhtarlarımızı tebrik ediyorum. Seçimlerde gayret gösteren tüm adaylarımızı, İl ve İlçe Teşkilatlarımızın fedakar mensupları, Gençlik ve Kadın kollarımızın vefakar ve cefakar mensuplarını ve belli bir görevi olmadan çalışmalarda katkı ve destek veren dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yaklaşık 3-4 aydır yürüttüğümüz seçim kampanyamızda bize destek olan herkese şükranlarımı sunuyorum. İnandığı lider ve davası için bayrağımızı, davamızı, ülkemizi, memleketimizi daha ileriye taşımak adına yaptığımız uzun soluklu çalışmalarda, yorulmadınız gece ve gündüz demeden kapı kapı dolaştınız. Allah her birinizden razı olsun” dedi.

Milletin siyasi iradesini özgürce ortaya koyduğunu ve demokrasinin kazandığını ifade eden Altınöz, “Her zaman Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde devam edeceğiz. Tek temennimiz seçimin kentimize yakışır bir şekilde huzur içerisinde ve demokratik bir ortamda geçmiş olmasıdır. Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize ve partimize hayırlar getirmesi dileklerimle teşekkür ediyorum" diye konuştu.