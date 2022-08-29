Altınöz'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

İsmail Altınöz 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Altınöz mesajında, her karışı şehit kanlarıyla sulanmış aziz yurdun çok daha müreffeh ve güçlü olması için millet olarak tek vücut halinde çok daha fazla çalışılması gerektiğini vurgulayarak birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Karabüklü hemşerilerinin ve bütün Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan Altınöz mesajında, “30 Ağustos; milletimizin özgürlük ve bağımsızlık yolundaki inanç, irade ve kararlılığını bütün dünyaya göstererek Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolun bir mihenk taşını ve “Millî Mücadelenin” dönüm noktasını oluşturmuştur. Milletimizin bağımsızlık uğruna gösterdiği azim ve kararlılığın tüm dünyaya ilan edildiği büyük zaferin 100'üncü yılını kutlamanın gurur ve mutluluğu içerisindeyiz.

Cumhuriyet tarihimiz boyunca devletimizle halkımızın bağlarını zayıflatmaya yönelik tüm çabalara rağmen, milletimiz daima ülkesine sahip çıkmış, bu uğurda hiçbir fedakârlıktan kaçınmamıştır. Büyük Taarruz ve Kurtuluş Savaşı ile devam eden mücadelemiz zaferle taçlanmış olsa da bugün de istiklal ve istikbal yolunda birlik ve beraberliğimize yönelik tehditlere karşı mücadelemiz sürmektedir. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" ilkesi etrafında bütünleşen milletimiz, inşallah, bugün yaşadığımız tehditleri de bertaraf edecektir.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı dünya var oldukça Türk milleti; varlığından, birliğinden ve tam bağımsızlığından asla taviz vermeden, hiçbir engel tanımadan, ulusça anlamını, önemini, o dönemi yaşayarak ve hissederek büyük onur, gurur, mutluluk, saygı ve sevgi, coşku ile kutlayacaktır. Bu vesile ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, bütün şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Kahraman ordumuzun ve aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun” ifadelerini kullandı.