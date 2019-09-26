Alzheimer hastası üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti

Karabük'ün Yenice ilçesinde oturduğun apartmanın üçüncü katından bahçeye düşen Alzheimer hastası Rıza Kanca (87), hayatını kaybetti.

Olay, gece yarısı ilçeye bağlı Kalaycılar Mahallesinde bulunan 4 katlı binada meydana geldi. Alzhemir hastası Rıza Kanca (87), ailesi ile birlikte yaşadığı apartmanın 3.katındaki balkonundan henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde düştü. Durumu fark eden çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yenice Devlet Hastanesine kaldırılan Rıza Kanca yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis, yaşlı adamın intihar mı yada kazayla mı düştüğü yönünde araştırma başlattı.