Amatör Spor Haftası kutlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun (ASKF) birlikte organize ettiği Amatör Spor Haftası düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Karabük Kent Ormanı'ndan başlayarak Merkez Spor Salonunda sona eren kortej yürüyüşüyle başlayan etkinliklere, Karabük Valisi Fuat Gürel, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, beden eğitimi öğretmenleri, antrenörler, öğrenciler ve sporcular katıldı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, yürüyüşün ardından İl Özel İdaresi tarafından alımı yapılan spor malzemelerini amatör spor kulüplerine teslim etti.

Vali Gürel, 7-13 Ekim Amatör Spor Haftası'nı kutlayarak, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı İhsan Çevik'in kendisini ziyaret ederek malzeme talebinde bulunduğunu hatırlatarak, "Bizler gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak kalmaları ve enerjilerini bir şekilde atmaları için spor kulüplerimizi desteklemeye gayret gösteriyoruz. Önümüzdeki sene inşallah bu desteğimizi arttıracağız. İlimizde spora karşı her geçen gün artan talep ve ilgi var. Hem amatör olarak hem de diğer branşlarda çok güzel gelişmeler var. Şuan 23 kulübümüz burada, 10 binin üzerinde lisanslı sporcumuz, gencimiz var, bu ilimiz geneli düşünüldüğünde gerçekten çok büyük bir rakam. Lisanslı sporcu sayımızın özellikle arttırılmasını arzu ediyoruz, gençlerimizin özellikle spor ile ilgilenmesini istiyoruz. Okullarımızdaki çocuklarımızın en az bir tane spor dalı ile ilgilenmesini istiyoruz, salon sporları olabilir yada ferdi sporlar olabilir. Gençlerimiz spor ile ilgilendiğinde hem zinde, fiziki olarak sağlıklı bir yapıya kavuşmuş olur, iyi bir ruh haliyle geleceğe taşınmış olur ve kötü alışkanlıklardan da uzak durur. Ben spor kulüp başkanlarımıza ve yönetim kurulu üyelerine spora, gençliğimize ve geleceğimize hizmet ettikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin, amatör spora Karabük'te ilginin gün geçtikçe arttığını kaydetti.

Spor kulüplerinin sayısının gün geçtikçe çoğaldığını vurgulayan Çetin, "Geçen yıl futbol müsabakalarına katılan 10 kulübümüz vardı, bu yıl 23'e ulaşmıştır. Bu sebeple amatör kulüplerimize hizmet etmek için daha çok sahaya ve malzemeye ihtiyaç vardır. Bu zamana kadar amatör spora destek veren valiliğimize, İl Özel İdaremize ve kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Karabük Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı İhsan Çevik de kulüplerin sayısının 2 sezondur yüzde 50 oranında artış sağladığını belirtti.

Komşu illere göre kulüp sayısı olarak daha fazla olduklarını aktaran Çevik, şunları kaydetti:

"Ama diğer iller bizlere göre daha fazla amatör kulüplere ödenek ayırmaktadır. Bir diğer konumuzda merkezde iki sahamız mevcut olup yetersiz görünmektedir. Kulüp sayısının fazla olduğundan dolayı merkezde bir sahaya daha ihtiyacımız vardır. Buradan herkesin Amatör Spor Haftası'nı kutlar saygılarımı sunarım."

Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Sağlık Spor ile İl Emniyet Müdürlüğü takımları arasında oynanan voleybol müsabakasının ilk servis atışını kullanan Vali Fuat Gürel, sporculara başarılar dileyerek protokol üyeleri ile birlikte maçı izledi.