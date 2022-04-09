Anadolu Yıldızlar Ligi Tekvando Grup Müsabakaları tamamlandı

Karabük'te düzenlenen Türkiye Tekvando Federasyonu Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig) Tekvando Grup Müsabakaları tamamlandı.

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda 7-9 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig) Tekvando Grubu Müsabakaları tamamlandı. 10 ilden organizasyona katılan yaklaşık 300 sporcu dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, müsabakaların yanında Karabük'ün doğal ve tarihi güzelliklerinin gezilmesi noktasında sporculara rehberlik yaptıklarını ifade etti. Güven, Karabük'ten katılan 18 sporcunun turnuvada derece elde ederek bir üst grupta kenti temsil edeceklerini de kaydetti.

Coşkun Güven, bu tür organizasyonlarla çocukları akademik başarılarının yanında sportif faaliyetleri içerisinde bulundurarak hem kulüplerin altyapısına sporcu kazandırmayı hem de milli olabilecek sporculara diğer illerden gelen sporcularla yapacağı müsabakalarla tecrübe kazandırmayı amaçladıklarını aktardı.

16 Nisan Cumartesi gününe kadar bine yakın sporcu kafilesini ağırlayacaklarını söyleyen Güven, Karabük'ün altyapı itibariyle ulusal ve uluslararası organizasyonları kaldırabilecek kapasitede olduğunu belirtti.