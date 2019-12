ANAL?G Basketbol Grup M?sabakalar? ba?lad?

Spor Genel M?d?rl??? ile Gen?lik ve Spor ?l M?d?rl???n?n 2019 y?l? faaliyet program?nda yer alan, 20-22 Aral?k 2019 tarihleri aras?nda Karab?k'te ger?ekle?tirilecek "Anadolu Y?ld?zlar Ligi (ANAL?G) Basketbol Grup M?sabakalar?" d?zenlenen a??l?? seremonisi ile ba?lad?.

Karab?k Merkez Spor Salonu'nda yap?lan a??l?? seremonisine Karab?k Valisi Fuat G?rel, Gen?lik ve Spor ?l M?d?r? Abdulkadir ?etin, teknik heyetler ve sporcular kat?ld?.

Sporun tabana yayg?nla?t?r?lmas?, kul?plere ve milli tak?mlara alt yap? olu?turulmas? amac?yla Gen?lik ve Spor Bakanl??? taraf?ndan 2013 y?l?ndan itibaren uygulamaya koyulan Anadolu Y?ld?zlar Ligi M?sabakalar?na 2019-2020 faaliyet program? kapsam?nda Karab?k, Kastamonu, Zonguldak, Bart?n, Amasya, Sinop, Bolu, Samsun, D?zce ve ?orum illerinden 10 k?z ve 10 erkek olmak ?zere toplamda 20 tak?m ve 200 sporcu kat?ld?.

M?sabakalar?na kat?lan t?m sporculara ve teknik heyete ba?ar?lar dileyen Vali G?rel, "Gen?lerimizi ?ok ?nemsiyoruz, sizler bizlerin ve milletimizin gelece?isiniz. Sizlerin sa?l?kl? bir ?ekilde gelece?e haz?rlanman?z gerekiyor. Bu kapsamda devletimiz elinden ne geliyorsa onu sizler i?in kullanmakta. ?lkemizin 81 ilinde sizlerin iyi yeti?tirilmeniz i?in fiziki ?artlar neyi gerektiriyorsa onun i?in ?ok b?y?k yat?r?mlar yap?yoruz. Son y?llarda ?zellikle her ilde salon ve gen?lik merkezi gibi tesisler yap?larak hizmetinize sunuldu. Gen?lik ve Spor Bakanl???m?z ve Milli E?itim Bakanl???m?z aralar?nda yapt?klar? protokoller ?er?evesinde hem Gen?lik ve Spor Bakanl???m?za ait hem de okullar?m?za ait salonlar? ?ocuklar?m?z?n daha iyi yeti?tirilmesi i?in ortak kullan?m karar? al?nd?. ?n?allah sizler kendinizi iyi yeti?tirirseniz d?nya ?ampiyonalar?nda ve olimpiyatlarda ?lkemize ?ok b?y?k ba?ar?lar getireceksiniz, ay y?ld?zl? bayra??m?z? in?allah d?nyan?n her taraf?nda dalgaland?racaks?n?z. Memleketlerinize geri d?nd???n?zde ailelerinize selamlar?m?z? g?t?rmenizi diliyorum. Burada yapaca??n?z m?sabakalarda dostluk ve centilmenlik i?erisinde ma?lar yapman?z? istiyorum, spor ??nk? karde?lik ve dostluktur" diye konu?tu.