Aniden frene basınca kaza kaçınılmaz oldu: 3 yaralı

Karabük'te sürücüsünün aniden frene bastığı otomobil ile arkadan gelen aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Namal Kavşağı'nda H.B., 78 DB 199 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken aniden frene bastı. Bu sırada arkasında seyir eden C.Y. idaresindeki 67 ZF 211 plakalı otomobil duramayarak son hızla önündeki otomobile çarptı.

Kazada her iki araçta bulunan H.B., C.Y. ve Tuncer K. yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.