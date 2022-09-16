Anız yangını büyümeden söndürüldü

Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Bostancılar Köyünde çıkan anız yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Olay, ilçeye bağlı Bostancılar köyü Kızılcalar Mahallesinde meydana geldi. Boş arazide henüz bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden köylüler durumu Eflani Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine sevk edilen ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, anız ve otların kuruduğu bu dönemde bir kıvılcımın büyük bir felakete dönüşebileceğini belirterek, "Bu nedenle bütün vatandaşlarımızın dikkatli ve duyarlı olmaları ve ihtimal dahilindeki bir yangını derhal 112 ihbar hattına bildirmeleri büyük önem arz etmektedir. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.