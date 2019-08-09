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Anız yangınına kova ve hortumla müdahale ettiler

Karabük’te bir çift, evlerinin yakınında çıkan anız yangınına bahçelerine sıçramaması için hortum ve kovayla müdahale etti.

Karabük'te bir çift, evlerinin yakınında çıkan anız yangınına bahçelerine sıçramaması için hortum ve kovayla müdahale etti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Kemal Oyman mevkiinde bulunan bir bahçede henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın hızla yayılmaya başladı. Yangının çıktığı yerin yan tarafında bahçe sulayan karı koca durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Büyüyen yangının bahçesine sıçramaması için kova ve hortum ile müdahale eden karı koca, yangının neden çıktığını bilmediklerini, bahçeye sulama yapmak için geldiklerini belirterek durumu itfaiye ekiplerine bildirdiklerini ifade etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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