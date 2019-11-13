Antalya'da Karabük rüzgarı estirdiler

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Uluslararası Güzellik Festivaline katılan Karabük ekibi takım halindeki gösterileriyle büyük beğeni topladı.

4-8 Kasım tarihleri arasında Antalya'nın Kemer ilçesinde Berberler Kuaförler Güzellik Salonları İşletmecileri Federasyonu tarafından Uluslararası Güzellik Festivali düzenlendi. Düzenlenen festivalde Karabük Berberler ve Kuaförler Odasının takım halindeki yaptıkları gösterileri büyük beğeni alırken, Birlik başkanı Nurettin Tümen, festivale katılan kuaförlere plaket takdim etti.

Karabük takımının gösterdiği başarıyı kutlayan Karabük Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birlik Başkanı Nurettin Tümen, Oda başkanı Erol Işık, festivale katılan takımla bir araya gelerek plaketle ödüllendirdi.

Güllü Ana restaurantta düzenlenen kahvaltıda konuşan Karabük Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Erol Işık, Antalya'da düzenlenen organizasyonun hazırlanmasına vesile olan federasyon genel başkanı Bayram Karakaş ve Federasyon Koordinatörü Mustafa Şahin'e teşekkür ederek, “Festivalde Karabük takımı olarak çok büyük başarılara imza attık. Bakıldığında Türkiye genelinde federasyona bağlı 122 oda var ve bu odalardan sadece 15'i takım çıkararak bu festivale katıldı. Oraya gittiğimiz takımımız ellerinden gelenin en iyisini yaparak katılımcıların büyük coşkuyla izlediği muhteşem bir şova imza attı. Bizler her ne kadar taşradan çıkan, demirin ve puslu havanın çocukları olsakta, mesleğini, sanatını seven Karabük'ün bir nevi ressamlarıyız. Sonuçta bir takım halinde büyük başarılara imza attık” dedi.

Işık, ayrıca Karabük'te halka açık olarak 24 Aralık'ta güzellikle festivali yapacaklarını ve bunun içinde hazırlıklara başladıklarını da söyledi.

Karabük Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birlik Başkanı Nurettin Tümen ise, Karabüklü kuaförlerin Antalya'da düzenlediği festivalde başarılı olmalarının kendilerine guru verdiğini söyleyerek, daha güzel işlere imza atacaklarına inandıklarını söyledi.

Tümen, festivalde Karabük'ü temsil eden kuaförlere ve Oda Başkanı Erol Işık'a plaket vererek teşekkür etti.