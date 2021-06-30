"Antiemboli Pnömatik Sistem" projesine ikincilik ödülü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Genç Girişimciler Topluluğu tarafından düzenlenen "İnvestart Proje" yarışmasında Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli iki doktor projeleriyle ikincilik ödülü aldı.

KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Op. Dr. Aydın Sinan Apaydın ve Dr. Öğretim Üyesi Cevat Akıncı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Genç Girişimciler Topluluğu tarafından düzenlenen "İnvestart Proje" yarışmasına katıldı. Yarışmaya "Antiemboli Pnömatik Sistem" projeleriyle katılan doktorlar ikincilik ödülünü almaya hak kazandı.

Aydın Sinan Apaydın ve Cevat Akıncı'nın 2015 yılından beri medikal alanda yenilikçi teknolojiler üzerine ulusal ve uluslararası patent başvurularının olduğunu belirten Başhekim Nihat Yılmaz, “08 Nisan 2021 tarihinde başlayan İnvestart Proje yarışmasında 'Antiemboli Pnömatik Sistem' başlıklı projeleriyle ikincilik ödülü alan hastanemiz doktorlarından Op. Dr. Apaydın ve Dr. Öğr. Üyesi Akıncı'yı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” dedi.