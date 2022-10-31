Apartman dairesinde yangın: 1 ölü

Karabük'te 8 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay Soğuksu Mahallesinde meydana geldi. 8 katlı apartmanın ikinci katında oturan Şenol Kahriman'ın (55) evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen Kahriman hastaneye kaldırıldı.

55 yasındaki talihsiz adam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.