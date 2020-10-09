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Apartmanın 4. katından düşen kadın öldü

Karabük’te bir apartmanın dördüncü katındaki evinin penceresinden düşmesi sonucu ağır yaralanan Fatma Yıldırım (38) kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karabük'te bir apartmanın dördüncü katındaki evinin penceresinden düşmesi sonucu ağır yaralanan Fatma Yıldırım (38) kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Edinilen bilgiye olay gece yarısı Soğuksu Mahallesi'nde 7 katlı bir apartmanda meydana geldi. Fatma Yıldırım isimli kadın 4. katta bulunan evinin penceresinden zemine düşmesi sonucu ağır yaralandı. Yıldırım'ı hareketsiz şekilde yerde gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve tedavi altına alınan 4 çocuk annesi yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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