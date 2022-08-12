Araç Çayı Projesinin sözleşmesi imzalandı

İsmail Altınöz geçtiğimiz aylarda ihalesi yapılan Araç Çayı Islahı birinci kısım işinin sözleşmesinin DSİ 23. Bölge Müdürü Yasin Devrim ve firma yetkilisi arasında imzalandığını bildirdi

Projenin iş çerçevesinde 1500 metre dere ıslahı, 1 adet yaya ve 1 adet araç köprüsü yapılacağı ifade edildi.

Karabük'ün refahını artıracak yatırımların sıkı takipçisi olduklarının altını çizen Altınöz, “Karabük'ün modern şehir görüntüsü ve zengin sosyal yaşamı açısından çok önemli bir rol alan bu proje yeni kentsel gelişim alanlarının da tetikleyicisi olacaktır. Araç Çayı Projesi Islahının 1. Kısım İşinin sözleşmesi DSİ 23 Bölge Müdürlüğü ve firma yetkilileri arasında imzalandı. Karabük'ümüze göstermiş oldukları ilgi, alaka ve destekleri için Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Tarım ve Orman Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişçi'ye teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.