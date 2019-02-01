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Araç ırmağa uçtu: 1 yaralı

Yenice ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan araç, 18 metreden ırmağa uçtu.


Kaza, Yenice-Karabük karayolu üzerinde bulunan Kuzdağ köprüsünde meydana geldi. Yenice'den Karabük istikametine giden Muharrem Maras yönetimindeki 67 ES 971 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak Kuzdağ köprüsünden Yenice ırmağına uçtu. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçtan kendi imkanlarıyla çıkan ve hafif yaralanan Muharrem Maras sağlık ekipleri tarafından Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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