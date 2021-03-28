Aracı kara saplanan gençleri AFAD ekipleri kurtardı

Karabük'te Eğriova Göleti'ne çıkarken aracı kara saplanıp mahsur kalan iki genç, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre isimleri öğrenemeyen genç, kız arkadaşı ile birlikte Eğriova Göleti'ne gitmek istedi. Kar ile kaplı yolda ilerleyen gençlerin aracı kayarak kara saplandı. Uzun uğraşlar sonucunda aracı bulunduğu yerden çıkartamayan gençler durumu jandarma ve AFAD'a bildirdi. Orman içerisine giren AFAD ekipleri iki genci bulup jandarma ekiplerine teslim etti.