Aracı yanan sürücü gözyaşlarını tutamadı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde park halindeki hafif ticari araç, motor kısmından alev aldı. Yangın, kadın itfaiyeci tarafından söndürülürken, hasar oluşan aracın sahibi gözyaşı döktü.

Edinilen bilgiye göre, yangın, ilçeye bağlı Bostanbükü köyü Sümbül Sokak'ta evin önünde park halinde bulunan Mustafa Karakuş'a (55) ait hafif ticari araçta çıktı. Aracın motor kısmında başlayan yangına fark eden çevredekiler, yangına söndürme tüpleri ve çeşme hortumuyla su sıkarak müdahale etti. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri dar sokaklar geçerken zorluk çekti. Kadın itfaiyeci Betül Şevval Taşlıyan (23), yola sarkan ağaç dallarını araçtan kurtardı. Taşlıyan daha sonra ekip arkadaşının da yardımıyla yangını tamamen söndürdü. Motor kısmı büyük hasar gören aracını gören Karakuş, gözyaşı döktü. Betül şevval Taşlıyan, "İhbar geldi, görevimizi yaptık. Bu aralar oluyor, yapacak bir şey yok. Çok fazla bir alevlenme olmamış çok şükür" dedi.

Kadın itfaiye eri Taşlıyan, görevlerini yerine getirdiğini belirtti. Taşlıyan, "Bu ara bu olaylar oluyor fazla alevlenmemiş" dedi.