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Aracın LPG tankında 35 kilo eroin ele geçirildi

Karabük’ün Yenice ilçesinde bir aracın LPG tankında 35 kilo 700 gram eroin ele geçirildi.

Karabük'ün Yenice ilçesinde bir aracın LPG tankında 35 kilo 700 gram eroin ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Mersin ve Karabük KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü operasyon kapsamında takip edilen bir araç Yenice ilçesinde durduruldu. Karabük'ten Zonguldak istikametini takip ederek İstanbul'a giden İ.A.'nın kullandığı aracın LPG tankını söken ekipler, tankın içerisine gizlenmiş paketler halinde 35 kilo 700 gram eroin ele geçirdi. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.

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