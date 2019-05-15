“Aramıza Hoş geldin Bebek” ziyaretleri devam ediyor

Fatih Ürkmezer'in talimatları ile başlayan “Aramıza Hoş Geldin Bebek" projesi ile yeni doğan bebeklerin aileleri evlerinde ziyaret edilmeye devam ediyor.

Atatürk ve Emek Mahallelerinde ikamet eden aileleri ziyaret eden Ürkmezer, “Bizler aile kültürüne çok önem veren büyük bir medeniyetin fertleriyiz. Yeni başlattığımız ‘Aramıza Hoşgeldin Bebek' projesi kapsamında amacımız, ailelerin sevinçlerine ortak oluyoruz. Ortak duygu ve sorumluluk ile Devletimizin bizlere sunduğu imkânlar doğrultusunda iyi günde de kötü günde de halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Vatandaşlarla sık sık bir araya gelmeye, birebir görüşmeye gayret gösterdiğini kaydeden Kaymakam Ürkmezer, “Temennimiz ve inancımız bu minik yavrularımızın her biri vatanımız ve milletimiz için başarılı birer fert olarak ileride çeşitli hizmetler verecekler. Bu nedenle biz büyüklere düşen sorumluluk ve görev, onlar için daha güzel, daha yaşanılır bir dünya bırakmaktır. Ayrıca bu güzel bebekleri dünyaya getiren ve onlar için büyük fedakarlık gösteren annelerimizi de kutluyorum. Aramıza yeni katılan Oğuz Kağan, Gül Bahar, Zeynep Duru'ya sağlıklı, mutlu, huzurlu ve başarılarla dolu bir yaşam diliyorum” diye konuştu.

Fatih Ürkmezer ve eşi Miray Ürkmezer'e Orman İşletme Müdürü Sema Altunay ve Kütüphane Müdürü Buket Akbulut eşlik etti.

Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü tarafından çocuklar için bir fidan dikimi yapılırken, İlçe Halk Kütüphane Müdürlüğü tarafından da tüm Türkiye'de geçerli olan bir kartla Safranbolu İlçe Kütüphanesine üye yapılıyor. Böylece ailelelerin çocuklarına okuyabilecekleri kitapların listeleri veriliyor. Ayrıca “Aramıza Hoş geldin Bebek” kutusu hediye ediliyor.