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Arıların bakımı için bıraktığı kovan körüğü yangın çıkardı

Karabük’te bir kişinin arı kovanlarının üzerinde unuttuğu arı kovan körüğünün devrilmesi sonucu yangın çıktı.

Karabük'te bir kişinin arı kovanlarının üzerinde unuttuğu arı kovan körüğünün devrilmesi sonucu yangın çıktı. Meydana gelen olayda 10 arı kovanı yandı.


Edinilen bilgiye göre olay, Beşbinevler Şehitler Mezarlığının arka tarafından bulunan bölgede meydana geldi. Numan Kuru isimli bir vatandaş arılarının bakımı için hazırladığı arı kovanı körüğünü kovanların üzerinde bakarak camiye gitti. Rüzgardan dolayı devrilen körüğün içindeki közden dolayı yangın çıktı. Namazı kıldıktan sonra arılarının olduğu mevkide alevleri gören Kuru, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.


Olay yerine sevk edilen ekipler yangını kısa sürede söndürürken, yaklaşık 200 arı kovanından 10 tanesi yanarak kül oldu.

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