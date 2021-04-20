Arkeologlar 2 bin 500 yıllık ‘Paflagonya Geçidi' diye adlandırılan alanda inceleme yaptı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Paflagonya Dönemi'ne ait olduğu iddia edilen geçitte arkeologlar inceleme başlattı.

Anadolu'nun kuzeybatı kesiminde tarihte Paflagonya (Paphlagonia) olarak adlandırılan bölgede bulunan Safranbolu ilçesinde Doğa Araştırmacısı Cemil Belder ve Emre Erakçaoğlu tarafından suya erişim veya gizli geçit olarak kullanıldığı düşünülen tünel ile ilgili Karabük Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü inceleme başlatarak, alan demir korkuluklar ile kapatılmıştı.

Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyeleri, 2 bin 500 yıllık olduğu iddia edilen tünelde inceleme çalışması başlattı. AFAD ekiplerinin yardımı ile halatlarla Gümüş kanyonuna indirilen Arkeologlar hem alandan hem de 2 bin 500 yıllık olduğu iddia edilen geçitte incelemelerde bulundu. Arkeologların yapacağı inceleme sonrası geçit olarak adlandırılan alanın doğal mı yoksa 2 bin 500 yıllık mı olduğu yapılacak bilimsel çalışma sonrası ortaya çıkacak.