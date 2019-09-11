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Asfalt çalışmaları devam ediyor

Karabük Belediyesi tarafından başlatılan asfalt çalışması devam ediyor.


Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, bozuk yol bırakmamak için çalışmaların yoğunlaşarak devam ettiğini söyledi.


Çalışmaların Fatih Mahallesi'nde sürdüğünü aktaran Vergili, "Şehrimizde sürdürdüğümüz çalışmalarımız her geçen gün artarak devam ediyor. Hedefimiz Karabük'ü daha modern bir il haline getirmektir. Fatih Mahallesi'nde ekiplerimizin yaptığı sıcak asfalt çalışması devam etmektedir. Belediye olarak mahallelerimizde gerçekleştirdiğimiz sıcak asfalt çalışmalarımız devam edecektir" dedi.

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