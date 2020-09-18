Asfalt çalışmaları Eflani ilçesinde devam ediyor

Karabük İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, İl Genel Meclis üyeleri Mesut Aydın ve Ahmet Koç ile AK Parti Eflani İlçe Başkanı Muhammet Ersin Cebeci, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipleri tarafından Eflani ilçesi Aday-Çamyurt grup yolunda devam eden çalışmaları inceledi.

Asfalt çalışmalarının son durumu hakkında beraberindeki heyete kısa bir açıklama yapan Uzun, ilçe bazlı çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Uzun, "Ekiplerimiz, elverişli mevsim şartlarına göre hızlı ve yoğun tempoda asfalt çalışmalarına devam ediyor. Plan ve programlar dahilinde belirlenen hedefe bu yılda ulaşacağız. Şuanda ekiplerimiz 5,6 kilometre asfalt çalışması yapılacak olan Eflani Aday-Çamyurt grup yolunun 3,55 kilometrelik kısmını tamamladı. İnşallah buradaki çalışmamızı belirlediğimiz tarihte bitirip, diğer grup yollarının asfaltlama çalışmasına başlayacağız" dedi.

Genel Sekreter Uzun, yapılan hizmetlerde emeği geçen Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük milletvekilleri, İl Genel Meclis Başkanı ve meclis üyeleri ile personele teşekkür etti.

İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım da ödeneklerin geldiğini, bu ödeneklerle Karabük ve ilçelerine güzel hizmetlerin yapıldığını belirterek, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Onlar paraları gönderiyor, bizler elçilik yapıyoruz. Allah devletimizden, hükümetimizden razı olsun. Ödenekler geliyor, bizlerde bu ödenekleri ilimize güzel yatırımlar yaparak sizlerin hizmetine sunuyoruz" diye konuştu.

AK Parti Karabük İl Başkanı Altınöz ise şehirdeki vatandaşların yararlandığı hizmetlerden köydeki vatandaşların da yararlanması için grup yollarından başlayarak sıcak asfaltı köylere kazandırdıklarını belirtti.

Bundan sonrada gelen ödeneklere göre de planlanan çalışmaları yapmaya devam edeceklerini aktaran Altınöz, şunları kaydetti:

"Güzel işler başarıyoruz ve yapıyoruz. İlimizin kalkınması ve büyümesi için çalışıyoruz. Bu çalışmalar aksamadan devam edecek. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. İşçi kardeşlerimize de çalışmalarında kolaylıklar diliyorum."