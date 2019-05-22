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Asfalt plenti kurulum çalışmaları başladı

Karabük İl Özel İdaresi her yıl yaptığı çalışmalar kapsamında bu yıl kendi sıcak asfaltını üreterek bölgesinde ilkleri gerçekleştirmeye hazırlanıyor.


Bu kapsamda da sıcak asfalt yapımı için asfalt plenti kurulum çalışmalarına başlandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun beraberinde Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Özgür Bülbül ve Maden Mühendisi Orhan Nallı ile asfalt plenti kurulum aşamasında bölgede incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından konuşan Uzun, “Her seferinde belirttiğimiz gibi Karabük İl Özel İdaresi gelişmeye ve büyümeye devam ediyor. Her yıl farklı atılımlar ile bölgemizde hizmet kalitesini yükseltiyoruz. Bu yıl Karabük merkez ve ilçelerinde sıcak asfalt çalışması ile köy yollarımız daha da kaliteli hale gelecek. Şimdiden tüm hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

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