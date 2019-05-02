Asfalt plenti sözleşmesi imzalandı

İmzalanan sözleşmenin ardından Genel Sekreter Mehmet Uzun, “Her geçen gün daha da güçlenen Karabük İl Özel İdaresi, bölge içerisinde parmakla gösterilen bir konumda” dedi.

Genel Sekreter Uzun, “Karabük İl Özel İdaresi olarak 3 yıldır kendi asfaltımızı üreterek köylerimizde asfalt çalışması gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz yıl da müteahhit firma tarafından köylerimizde sıcak asfalt çalışması gerçekleştirmiştik. Bu yıl ise; Karabük İl Özel İdaresi olarak 11.03.2019 tarihinde 240 ton/saat kapasiteli asfalt plentimizin ihalesini yapıp sözleşmemizi imzalamış bulunmaktayız. Artık kendi sıcak asfaltımızı üretip çalışmalarımıza devam edeceğiz. İhaleyi alan firma yetkilileri en kısa sürede plenti kurma sözü verdi. Asfalt plentinin kurulum aşaması bittiğinde ve hava şartları da uygun olduğunda çalışmalarımızın startını vereceğiz” diye konuştu.

Genel Sekreter Uzun, ayrıca sıcak asfalt plentinin kazandırılmasında emeği geçen Milletvekilleri, Vali ve Meclis üyelerine teşekkür etti.