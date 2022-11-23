İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Asfalt yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan asfalt yüklü kamyonun devrilmesi sonucu, 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan asfalt yüklü kamyonun devrilmesi sonucu, 1 kişi hafif şekilde yaralandı.


Eskipazar Belediyesine ait asfalt yüklü kamyon sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.