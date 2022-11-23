Asfalt yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan asfalt yüklü kamyonun devrilmesi sonucu, 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Eskipazar Belediyesine ait asfalt yüklü kamyon sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.