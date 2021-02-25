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Aşı olmaya gidemeyen yaşlıları jandarma ulaştırdı

Karabük’ün Eflani ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle aşı randevusuna gidemeyen iki yaşlı vatandaşı jandarma ekipleri aşı olmaya götürdü.

Karabük'ün Eflani ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle aşı randevusuna gidemeyen iki yaşlı vatandaşı jandarma ekipleri aşı olmaya götürdü.


Eflani ilçesine bağlı Çavuşlu köyünde ikamet eden korona virüs (Covid-19) aşısında öncelikli iki yaşlı vatandaş, aşı randevusu almalarına rağmen yoğun kar nedeniyle yolların kapalı olduğunu ve Eflani İlçe Merkezindeki sağlık kuruluşuna gidemediklerini beyan ederek jandarmadan yardım istedi.


Eflani İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaşlı vatandaşları köylerinden alarak, Eflani ilçe merkezinde aşı olmalarını sağladı.


Jandarma ekipleri, vatandaşların diğer ihtiyaçlarını da temin etmesinin ardından iki vatandaşı tekrar evlerine kadar bıraktı.

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