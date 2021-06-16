Aşı programına dahil edilenlerle hastanede aşı yoğunluk yaşanıyor

Karabük'te korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yürütülen aşı programı kapsamına dahil olan vatandaşların artması nedeniyle aşı merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor.

Karabük'te yeni tip korona virüse (Covid-19) yönelik aşılama çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Aşı programına dahil olan vatandaşların her geçen gün artması nedeniyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğunluk yaşanıyor. Gece yarısına kadar süren aşılamada aldıkları randevu sonrası aşı merkezlerine gelerek odaya giren vatandaşlar tercih ettikleri BioNTech ya da Sinovac aşılarından birini yaptırıyor.

Pandemi döneminde salgınla mücadelede önemli bir başarı gösteren sağlık çalışanları vatandaşlara yardımcı olmak için canla başla çalışmaya devam ediyor.

Süpervisor Hüsniye Aydın, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Yaş gruplarında aşılar açıldıkça yoğunluğumuz artmaya başladı. Elimizden geleni yapıyoruz, aşı sıkıntımız yok. Gelen herkese aşılarını yapıyoruz” dedi.

Aydın, gün içerisinde bin 700 civarında aşılama olduğunu ifade etti.