Ata Tohumu Ata Toprağında' projesi tanıtımı yarın yapılacak

Karabük Valiliği tarafından kentte yerel genetik kaynaklarının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını için başlatılan ‘Ata Tohumu Ata Toprağında' projesinin yarın tanıtımı yapılarak start alınması sağlanacak.

Proje hakkında bilgi veren Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin Ayvalık, Karabük'ün bitkisel çeşitlilik açısından oldukça zengin bir yer olduğunu belirterek, “Sahip olduğumuz bitkisel çeşitlilik ve bitki genetik kaynakları, çevresel ve diğer baskılarla erozyona uğramakta ve yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır. Özellikle, tarımı yapılan türlere ait bitki genetik kaynaklarındaki genetik çeşitliliğin korunması, bitkisel üretimin sürdürülebilirliği bakımından son derece önemlidir. Bu düşünce ile hazırladığımız Ata Tohumu Ata Toprağında projemizle ilimizde yetiştiricilik alanı giderek azalan tür ve çeşitleri yerinde korumak ve gelecek kuşaklara aktarılması hedeflenmektedir” dedi.

Yarın 100. Yıl Kongre Merkezinde yapılacak olan proje tanıtım toplantısında 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Funda Arslanoğlu biyolojik çeşitlilik üzerinde konferans verecek. Ayrıca üreticilerin ellerinde bulunan yerel tohumların İl Müdürlüğü teknik elemanlarınca kaydı yapılacak.