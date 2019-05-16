Atatürk'ün Selanik'teki evinden Samsun'a

Karabük 'ten 20 kişilik Denge Teker Bisiklet Kollektifi ekibi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki evinden alınan toprak ve bayrağı, Samsun'a ulaştırmak üzere Bolu ekiplerinden teslim aldı.

Karabük - Bolu il sınırında bulunan kemikli rampasında teslim alınan toprak ve Türk bayrağı, Karabük 'e getirilerek Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin'e teslim edildi. 20 kişilik Denge Teker Bisiklet Kollektifi ekibi ata evinden alınan toprak ve bayrağı Çankırı sınırında toprak ve bayrağı Çankırı ekiplerine teslim ederek Samsun'a ulaşması sağlanacak.

Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümü çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı himayesinde Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyon, Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğundaki törenle başlamıştı. Organizasyon kapsamında Atatürk Evi'nden alınan toprak ve bayrak, Milli Mücadele'nin başladığı Samsun'daki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinde takdim edilecek.

Çankırı'ya yola çıka Denge Teker Bisiklet Kollektifi ekibini uğurlayan İl Abdulkadir Çetin, “19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle Milli Mücadelenin 100.yılını kutluyoruz. Selanik'ten Atatürk Evinden alınan toprağı bütün illerimiz bisikletle taşıyorlar. Dün Bolu'dan bu kutsal emaneti bisiklet sporunu yapan sporcularımız alarak buraya getirdiler. Bugün Çankırı iline kadar emanetimizi taşıyacaklar. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu günde bu görevi tüm Karabük adına, sporcularımız adına yapacaklar. Bu vesile ile bisiklet sporuna çok önem verdiğimizi belirtmek istiyorum. Atatürk'ün ve Silah Arkadaşlarının ruhu şad olsun. Yolunuzda başarılar diyorum” ifadelerini kullandı.