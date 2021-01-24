Ateşi benzinle harlaması faciaya neden oluyordu

Karabük'ün Eflani ilçesinde kar üstünde ateş yakan bir kişi, alevleri harlamak için benzin dökerken az daha kendini yakıyordu. Uslanmaz genç, bir gün sonra aynı işlemi yapınca ikinci kez alevlere maruz kaldı. O anlar ise arkadaşları tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Eflani ilçesinde Ferhat Ö. isimli genç, arkadaşları ile göl kenarında kar üstünde ısınmak için ateş yaktı. Yanan ateşi harlamak isteyen genç, elindeki pet şişenin kapağına benzin doldurarak ateşi harlamak için üzerine atmaya başladı. Bu sırada bir anda montunu saran alevlerden kurtulan genç, bir gün sonra da aynı hataya düştü. Bir gün önce yaptığı hatada benzini eline bulaştırdığını, bu kez eline koluna bulaştırmadığı için yakmayacağını söyleyen genç, bu sefer kar üstündeki aleve benzini dökmeye kalkınca elindeki benzin dolu bidon bir anda alev aldı. Ayakkabısı ise bidona basan gencin alevler bu sefer pantolonunu sardı. Diğer gençlerin kahkaha attığı o anlarda sağa sola kaçışan gencin ise alevleri söndürerek, “Bu ateşi ben beceremiyorum, boyna bir yerlerim yanıyor. Her gün bir yerimi yakıyorum. Çok korktum yine” demesi ise dikkat çekti.