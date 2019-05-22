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ATGB'den Almanya Büyükelçisi Aydın'a ziyaret

Avrupalı Türk Girişimciler Birliği (ATGB) Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti Almanya Büyükelçisi Ali Kemal Aydın’ı makamında ziyaret etti.

Avrupalı Türk Girişimciler Birliği (ATGB) Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti Almanya Büyükelçisi Ali Kemal Aydın'ı makamında ziyaret etti.


ATGB Genel Başkanı Orhan Buyurman, birliğin oluşumunun Avrupa'nın her yerinde ilgiyle beklendiğini ve bu sebepten dolayı en kısa zamanda 18 ülkede temsilcilik oluşturulduğunu bunun gururu ve mutluluğu içinde olduğunu belirterek, “Bu temsilciliklerin başta Macaristan, Almanya'da Bavyera ve Hessen Eyaletlerinde teşkilatlanma çalışmalarına başladığı ve müteakiben diğer temsilciliklerin de bu yıl sonuna kadar süreci tamamlayacağı muhakkaktır” dedi.


Buyurman, ATGB'nin geniş yelpazesi içerisinde 22 sektörün hayata geçirilmesi için çalışmaların azami ölçüde başladığını ve devam ettiğini ifade ederek, “ATGB bünyesi içerisinde olan üyelerimizin marka oluşturma çabalarını desteklediğimizi ve Avrupa'nın bir parçası olan girişimcilerin yeni genç ve dinamik girişimcileri eğitim çalışmalarını Almanya Ticaret Odası ile birlikte hızlandıracağını bununla beraber dual eğitim sistemini üyeleri arasında kabul görmesi için destek vereceğimizi ilgili makamlara bildirdik” diye konuştu.


Büyükelçi Aydın, ATGB gibi birliklerin Avrupa'da hayati önem taşıdığını, birliğin oluşum gayesini önemsediğini kaydetti.


Toplantıya Müsteşar Ufuk Gezer, Ticaret Müsteşarı Mehmet Azgın, ATGB Genel Başkanı Orhan Buyurman ile yönetim kurulu üyeleri, Genel Başkan Yardımcısı Nizamettin Barutcu ve Genel Sekreter Muharrem Uslubaş katıldı.

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