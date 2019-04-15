‘Atık Getirme Merkezleri' ile atıklar kontrol altına alınacak

Yıl, 500 Evler ve Yenişehir Mahallelerine yerleştirdiği Atık Getirme Merkezi üniteleri ile atıkları kontrol altına almayı amaçlıyor.

Sıfır Atık Projesi kapsamında atıkları kontrol altına almak ve gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaçlayan ve bu konudaki faaliyetlerini aralıksız sürdüren Karabük Belediyesi, 100. Yıl Mahallesi, 500 Evler Mahallesi, Kemal Güneş Caddesi (şehir merkezi) ve Yenişehir Mahallesi'ne Atık Getirme Merkezi üniteleri yerleştirildi. Böylece elektrikli ve elektronik eşyalar, kağıt, karton, plastik, metal, cam, tekstil atıkları ve bitkisel atıklar ayrı ayrı sınıflandırılıp, toplanarak geri dönüşüme tabi tutulacak.

Projenin yalnızca bir çevre duyarlılığı çalışması değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluk olduğunu belirten Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, “Dünyanın en büyük sorunları arasında gösterilen çevre kirliliğine ve doğal kaynak kullanımının artışına bu proje ile engel olabiliriz. Atıklarımızı değerlendirerek sürdürülebilir kalkınmayı sağlayabilir, atıkları üretime dönüştürebiliriz. Bu sayede toplanan değerlendirilebilir atıklar işlenerek, yeni ürünlere dönüştürülecek. Bu yolla ekonomik kazanç sağlanacak. Sıfır Atık projesi ile atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşüme girmesiyle, daha yaşanabilir bir çevre, daha güçlü bir ekonomi hedeflenmektedir. Bizden sonraki nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Hedefimiz tüm atıkların dönüştürüldüğü bir il haline gelebilmektir. Bu yüzden tüm vatandaşlarımızı göreve davet ediyoruz” dedi.