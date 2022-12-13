Atık malzemeler özel eğitimli öğrencilerin elinde şekilleniyor

Karabük'te Yaşama Sevinci Özel Eğitim Meslek Okulu'nda eğitim gören hafif düzeyde zihinsel engelli 55 öğrenci el becerilerini geliştirmek için atık malzemelerden hediyelik eşya üretiyor.

Yaşları 14 ila 18 arasında değişen özel eğitimli öğrenciler ahşap, el sanatları, tekstil ve gıda atölyelerinde gördükleri eğitim sayesinde el becerilerini geliştiriyor. Atık malzemelerden üretilen hediyelik eşyalardan da gelir sağlamaya çalışan öğrenciler yeteneklerini keşfetme imkanı da yakalıyor. İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş Yaşama Sevinci Özel Eğitim Meslek Okulunu ziyaret ederek özel öğrencilerin atölye çalışmalarını yerinde inceledi. İlk olarak Okul Müdürü Yurdaer Uysal'dan okulun eğitim öğretim faaliyetleri, fiziki durumu hakkında bilgi alan Akbaş, daha sonra sırasıyla ahşap, el sanatları, tekstil ve gıda atölyelerini gezerek atölye şefleri ve öğrenciler ile yaptıkları çalışmalar hakkında bir süre sohbet etti.

Öğrencilerin, ahşap atölyesinde öğretmenleri gözetiminde hediyelik eşya tasarladığını aktaran İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, “Tekstil atölyesinde ise el becerilerini geliştirerek çeşitli makineler kullanmayı öğrenmektedirler. Gıda atölyesinde gül böreği gibi çeşitli börekler ve yemekler yapmaktadırlar. El sanatları atölyesinde ise, farklı bir çalışmaya şahit olduk. Öğrencilerimiz atık malzemeleri değerlendiriyorlar. Özel eğitim öğrencilerimizin eğitim ve öğretim faaliyetlerini yakından takip ediyoruz. Devletimizin güçlü imkanları çerçevesinde, her türlü imkanı onlara seferber etmeye çalışıyoruz. Fiziki imkanlarımız çok iyi. Daha da iyi yapmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.