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Atletizm Bölge Şampiyonası'nda Karabük'ü temsil edecek

Yenice ilçesine bağlı Şirinköy Ortaokulu öğrencisi Erkan Kurt Karabük’te düzenlenen atletizm turnuvasında il ikincisi oldu.

Yenice ilçesine bağlı Şirinköy Ortaokulu öğrencisi Erkan Kurt Karabük'te düzenlenen atletizm turnuvasında il ikincisi oldu.


Şirinköy Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Erkan Kurt Karabük'te düzenlenen Yıldız Erkekler Atletizm kategorisinde dereceye girmeye hak kazandı. Turnuvada il ikincisi olan Kurt, Sakarya'da düzenlenecek olan Atletizm Bölge Şampiyonasında Karabük'ü ve okulunu temsil edecek. Yarışmadan derece ile döndüğü için mutlu olduğunu belirten Kurt, “Sakarya'da düzenlenecek olan şampiyona da elimde geleni yapacağım. İnşallah orada da dereceye girerek bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim. Çalışmalarımda bana yardımını ve desteklerini esirgemeyen öğretmenlerime teşekkür ediyorum” dedi.

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