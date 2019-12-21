?Avaz Memleket T?rk?leri? dinleyicileriyle bulu?tu

Kredi Yurtlar Genel M?d?rl??? ile Gen?lik ve Spor ?l M?d?rl??? taraf?ndan haz?rlanan vatan ve millet sevgisine konu edinen kahramanl?k t?rk?lerinin seslendirildi?i "??naralt? Gen?lik S?yle?ileri Avaz Memleket T?rk?leri" program? d?zenlendi.

100. Y?l K?lt?r Merkezi'nde ger?ekle?tirilen programa, Karab?k Valisi Fuat G?rel, ?l Emniyet M?d?r? S?rr? Tu?, kamu kurum ve kurulu?lar?n?n m?d?rleri, sivil toplum kurulu?u temsilcileri ile ?ok say?da ??renci kat?ld?.

Sayg? duru?u ve ?stiklal Mar??'n?n okunmas? ile ba?layan programda K?lt?r ve Turizm Bakanl??? T?rk M?zi?i Koro ?ef Yard?mc?s? ve ses sanat?? Turgay Co?kun taraf?ndan birbirinden g?zel memleket ve kahramanl?k t?rk?leri seslendirildi.

Seslendirdi?i T?rk Halk M?zi?i ve T?rk Sanat M?zi?inin de?erli eserleriyle dinleyicileri co?turan Co?kun'a salondaki misafirler de s?ylenen t?rk?lere e?lik etti.

Program sonunda Turgay Co?kun'a hediye takdim Vali Fuat G?rel, "Bize muhte?em bir gece ya?atan Turgay Co?kun ve saz ekibine can? g?n?lden te?ekk?r ederim. Bu t?r etkinlikler k?lt?r?m?z?, ?z?m?z?, t?rk?lerimizi yeni nesillerimize aktarmak, k?lt?rel dejenerasyona u?ramamak ad?na ?ok ?nemli. Kredi Yurtlar Genel M?d?rl???m?z ile Gen?lik ve Spor ?l M?d?rl???m?ze b?yle faydal? ve g?zel bir etkinlik planlad?klar? i?in te?ekk?r ediyorum" diye konu?tu.