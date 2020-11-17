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Avrupa Zonguldaklılar Derneği'nden Vali Gürel'e nezaket ziyareti

Avrupa Zonguldaklılar Derneği yönetim kurulu üyeleri Karabük Valisi Fuat Gürel’i makamında ziyaret etti.

Avrupa Zonguldaklılar Derneği yönetim kurulu üyeleri Karabük Valisi Fuat Gürel'i makamında ziyaret etti.


Valisi Fuat Gürel; Avrupa Zonguldaklılar Derneği Genel Başkanı Mehmet Karakulak, BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya ve Avrupa Zonguldaklılar Derneği Zonguldak Temsilcisi Dr. Bünyamin Altundal'dan oluşan heyeti makamında kabul ederek bir süre görüştü.


Sohbet ve fikir alışverişi şeklinde gerçekleşen ziyarette Genel Başkan Karakulak derneğin çalışmaları hakkında Vali Gürel'e bilgiler verdi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Fuat Gürel, Avrupa Zonguldaklılar Derneği Genel Başkanı Mehmet Karakulak ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür ederek, dernek çalışmalarında başarılar diledi.

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