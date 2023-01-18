Ayağı kırılan keçiyi jandarma ve AFAD kurtardı

Karabük'te ayağı kırılan keçiyi jandarma ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kurtardı.

Eskipazar ilçesine bağlı Haslı köyünden İsmail Bağçe (45), 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak kendisine ait keçinin ormanlık arazide dere yatağı içinde ayağının kırılmış olduğunu ve hayvanı çıkaramadığını ihbar etti. Bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı ile AFAD ekipleri sevk edildi. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından dere yatağına kalan keçi kurtarılarak sahibine teslim edildi.